Донецк, , 10:03 — REGNUM ВСУ за минувшие сутки 43 раза обстреляли ДНР, выпустив 326 единиц боеприпасов. Об этом 12 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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В результате обстрелов пострадали 8 человек, отмечается в сообщении.

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