Пятигорск, Ставропольский край, 12 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Вокалисты народного ансамбля «Хуторок», школьники и студенты, коллективы учреждений образования и культуры, сотрудники МЧС и медики, делегаты от предприятий и общественных организаций, юнармейцы, казаки, молодежный актив города и представители национальных диаспор — утром 12 июня собрались в центре Пятигорска, на каменной лестнице, ведущей от главной площади к Вечному Огню, чтобы оригинально поздравить родную страну и всех ее жителей с государственным праздником.

Alexey Yushenkov Лев Лещенко

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Народный артист России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Лев Лещенко убежден, что Россия была и остается мощным государством, о котором надо писать книги, снимать фильмы и петь песни. А патриотизм, по мнению Льва Валерьяновича, держится на трех китах: любви к семье, к малой родине и к великой России.

«Мы все — сыновья и дочери нашего Отечества, разделяем надежды и стремления, которыми живет страна. Здесь, когда смотришь на заснеженный Эльбрус, на то, как встает солнце над горами Кавказа, это ощущается особенно остро», — отметил он.

Отмечать День России необычно и творчески стало уже традицией Пятигорска. В минувшем году на склоне горы Машук молодежь города развернула огромное полотно государственного флага.

«Мы помним, как в нашем советском детстве каждое утро включалось радио и играл гимн страны. И сегодня он звучит над Пятигорском — исполненный голосами детей и взрослых, людей таких разных, но таких родных. День России — праздник, который объединяет. Мы горды тем, что у нас есть такая большая, великая, общая, дружная страна!» — прокомментировал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.