12 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Погожев, , 12:15 — REGNUM 11 июня в Ставрополе на Владимирской площади стартовал Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация».

Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация» Александр Погожев © ИА REGNUM

Мероприятие началось с арт-пленэра, в котором приняли участие более 200 художников из Белоруссии, Китая, ДНР и разных регионов России, включая Крым. В рамках пленэра прошли мастер-классы по живописи, акварели, батику, гончарному делу, граффити и декоративно-прикладному искусству.

Арт-пленэр Александр Погожев © ИА REGNUM

Мастер-класс по живописи Александр Погожев © ИА REGNUM

Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация» Александр Погожев © ИА REGNUM Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация» Александр Погожев © ИА REGNUM

Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация» Александр Погожев © ИА REGNUM

Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация» Александр Погожев © ИА REGNUM

Здесь же на площади работал книжный фестиваль-ярмарка с участием авторов, книгоиздателей, книжных магазинов и библиотек Ставрополя.

Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация» Александр Погожев © ИА REGNUM

Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация» Александр Погожев © ИА REGNUM

Жители и гости Ставрополя приняли участие в открытом мастер-классе по развитию пластической и хореографической выразительности. Также работали творческие лаборатории для детей и взрослых, в которых они учились мастерить кукол и брелоки.

Мастер-класс по развитию пластической и хореографической выразительности Александр Погожев © ИА REGNUM

Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация» Александр Погожев © ИА REGNUM

Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация» Александр Погожев © ИА REGNUM

Вечером на сцене перед зрителями прошло дефиле народных костюмов, выступление этно-исполнителей из регионов России.

Участники дефиле народных костюмов Александр Погожев © ИА REGNUM

Участники дефиле народных костюмов Александр Погожев © ИА REGNUM

Участники дефиле народных костюмов Александр Погожев © ИА REGNUM

Выступление этно-исполнителей из регионов России Александр Погожев © ИА REGNUM

Выступление этно-исполнителей из регионов России Александр Погожев © ИА REGNUM Выступление этно-исполнителей из регионов России Александр Погожев © ИА REGNUM

Выступление этно-исполнителей из регионов России Александр Погожев © ИА REGNUM

Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация» Александр Погожев © ИА REGNUM

Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация» Александр Погожев © ИА REGNUM

Официальной частью открытия форума «Белая акация» стал гала-концерт имперского русского балета из Москвы.

Концерт имперского русского балета из Москвы Александр Погожев © ИА REGNUM

Концерт имперского русского балета из Москвы Александр Погожев © ИА REGNUM

Концерт имперского русского балета из Москвы Александр Погожев © ИА REGNUM

Мероприятие будет проходить до 14 июня на разных площадках Ставрополя.

Владимирская площадь в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация» Александр Погожев © ИА REGNUM Светомузыкальный фонтан на Владимирской площади Александр Погожев © ИА REGNUM