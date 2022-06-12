Александр Погожев,
12 июня 2022, 12:15 — REGNUM 11 июня в Ставрополе на Владимирской площади стартовал Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация».
Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мероприятие началось с арт-пленэра, в котором приняли участие более 200 художников из Белоруссии, Китая, ДНР и разных регионов России, включая Крым. В рамках пленэра прошли мастер-классы по живописи, акварели, батику, гончарному делу, граффити и декоративно-прикладному искусству.
Арт-пленэр
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мастер-класс по живописи
Александр Погожев © ИА REGNUM
Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Здесь же на площади работал книжный фестиваль-ярмарка с участием авторов, книгоиздателей, книжных магазинов и библиотек Ставрополя.
Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Жители и гости Ставрополя приняли участие в открытом мастер-классе по развитию пластической и хореографической выразительности. Также работали творческие лаборатории для детей и взрослых, в которых они учились мастерить кукол и брелоки.
Мастер-класс по развитию пластической и хореографической выразительности
Александр Погожев © ИА REGNUM
Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Вечером на сцене перед зрителями прошло дефиле народных костюмов, выступление этно-исполнителей из регионов России.
Участники дефиле народных костюмов
Александр Погожев © ИА REGNUM
Участники дефиле народных костюмов
Александр Погожев © ИА REGNUM
Участники дефиле народных костюмов
Александр Погожев © ИА REGNUM
Выступление этно-исполнителей из регионов России
Александр Погожев © ИА REGNUM
Выступление этно-исполнителей из регионов России
Александр Погожев © ИА REGNUM
Выступление этно-исполнителей из регионов России
Александр Погожев © ИА REGNUM
Выступление этно-исполнителей из регионов России
Александр Погожев © ИА REGNUM
Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Официальной частью открытия форума «Белая акация» стал гала-концерт имперского русского балета из Москвы.
Концерт имперского русского балета из Москвы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Концерт имперского русского балета из Москвы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Концерт имперского русского балета из Москвы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мероприятие будет проходить до 14 июня на разных площадках Ставрополя.
Владимирская площадь в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Светомузыкальный фонтан на Владимирской площади
Александр Погожев © ИА REGNUM
Светомузыкальный фонтан на Владимирской площади
Александр Погожев © ИА REGNUM