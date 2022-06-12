Сингапур, 12 июня, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В случае попыток отделения Тайваня от Китая, Пекин готов сражаться до самого конца. Об этом 12 июня заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на конференции по безопасности «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре.

Dfat.gov.au Вэй Фэнхэ

Как отметил глава китайского минобороны, пандемия COVID-19 и спецоперация Вооруженных сил РФ по денацификации Украины способствовали полному изменению геополитического ландшафта мира.

«Если кто-либо попытается отколоть Тайвань от Китая, мы без колебаний примем бой, мы будем сражаться любой ценой и до самого конца», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня делегация КНР на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue покинула зал во время выступления Владимира Зеленского.