Берлин, , 09:55 — REGNUM Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подверг критике экс-канцлера Герхарда Шрёдера из-за деловых связей последнего с РФ.

Франк-Вальтер Штайнмайер

«Приверженность Шрёдера российским энергетическим компаниям оставила много вопросов в Европе, особенно у восточноевропейских соседей, а также в отношении нашей страны. Это было нехорошо», — отметил он в беседе с изданием Bild am Sohntag.

По его мнению, проекты экс-канцлера, начатые во время его правления 1998 — 2005 гг., были впоследствии отодвинуты из-за его действий после ухода с должности, что повлияло не только на его судьбу, но и на дальнейшее развитие ФРГ.