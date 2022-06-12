Красноярск, , 09:53 — REGNUM Учащиеся и учителя 45-й школы Красноярска провели флешмоб, посвящённый Дню России. Для этого они собственноручно сшили 24-метровый флаг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Флешмоб ко Дню России в Красноярске Цитата из видео правительства Красноярского края

Флаг был развёрнут на Караульной горе. Как отмечается, в акции приняли участие 120 школьников и 21 педагог.

«Место было выбрано не случайно — с Караульной горы открывается вид на весь город, а часовня уже давно стала символом Красноярска», — добавили в правительстве.