Москва, 12 июня, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России выразил уверенность в наращивании двустороннего стратегического взаимодействия государств. Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Primeminister.am Никол Пашинян

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«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса стратегического взаимодействия Армении и России во благо наших народов и государств, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности», — отмечается в сообщении.

Пашинян поздравил Путина и всех граждан РФ с Днем России, отметив, что «этот день символизирует определяющие преобразования в политической, социально-экономической и общественной жизни РФ, подчеркивает незыблемость национального единства и высокой ответственности за родную страну».

«Поздравляю Вас, уважаемый Владимир Владимирович, со знаменательным праздником и желаю доброго здоровья и успехов, а братскому народу России — мира, благополучия и процветания», — подчеркивается в послании.