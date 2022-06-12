Луганск, , 09:45 — REGNUM ВСУ выпустили шесть мин калибра 120 мм по населенному пункту Кременная в ЛНР. Об этом 12 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 08.00 с направления н.п. Приволье по н.п. Кременная с применением минометов 120 мм», — отмечается в сообщении.

Украинскими войсками было выпущено 6 мин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с территории завода «Азов» в Северодонецке, на которой силами Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ заблокированы украинские боевики, начался выход мирных жителей.

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