Москва, , 09:45 — REGNUM Украинские военные в ходе боевых действий используют людей из территориальной обороны для того, чтобы прикрыть отступление более опытных военных. Об этом 11 июня рассказал полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Новый элемент появился в тактике (киевских боевиков). Когда они отступают на позициях, с которых они уходят, оставляют людей из территориальной обороны, как они называют «мясо», чтобы не жертвовать теми, кто много повоевал, кто кадровый», — сказал он в беседе с Ura.ru.

Также эксперт уточнил, что таких людей из территориальной обороны в результате этой новой тактики ВСУ гибнет очень много и добавил, что ВСУ в целом придерживается тактики отступления с задержками в промышленных зонах.

«Тактика совершенно одна — отступая, цепляться за крупные населенные пункты или за любые объекты, которые помогают быть в обороне. За цементные толстые стены, за заводы, за подполье, и конечно, за промышленные объекты и прятаться за спинами мирного населения», — пояснил Баранец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Гольмовский снарядами калибра 122 мм.