Москва, , 09:43 — REGNUM Программа под условным названием «Самоед» заложена в работы по эскизному проектированию будущей российской служебной орбитальной станции (РОСС). Об этом рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

Последняя российская орбитальная станция «Мир»

Рогозин объяснил, что в основе этого проекта лежит идея использования внутри станции конструкций, которые можно будет расщеплять на специальный порошок. Далее этот порошок будет использоваться для создания новых деталей и ремонта узлов станции.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что эта идея заложена в работу по эскизному проектированию РОСС. Ранее в Роскосмосе сообщали, что на борту будущей орбитальной станции может быть запущен эксперимент по переработке космического мусора.

В июне 2022 года на Международную космическую станцию доставлен 3D-принтер для проведения серии экспериментов. Одной из задач этих исследований является разработка технологии изготовления деталей для орбитальной станции непосредственно на её борту.

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