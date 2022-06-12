Вашингтон, 12 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Колумнист Аксель де Верну в статье для National Interest допустил финансовые потери стран Запада в случае, если рубль продолжит укрепляться.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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По его словам, рубль, будучи зависимым от цен на энергоносители, укрепился за счет «нехватки нефти и газа на глобальных рынках». А решение правительства России о получении платы за ресурсы в национальной валюте позволило усилить положение российской валюты.

«Если рубль продолжит укрепляться в течение следующих нескольких месяцев, то странам Запада придется потратить больше средств на конвертацию своей валюты в рубли для оплаты необходимого им импорта энергоресурсов. Это не только повышает глобальный спрос на рубли, но и демонстрирует другим правительствам, что российская валюта способна сопротивляться наказанию со стороны западных стран», — заключил он.