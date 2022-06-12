Бердянск, Украина, , 09:31 — REGNUM Взрыв на трансформаторной подстанции в Бердянске произошел из-за короткого замыкания. Об этом 12 июня сообщает мэрия города в своем официальном телеграм-канале.

Подстанция

«Сегодня около 5 утра (совпадает с мск) на трансформаторной подстанции Бердянска произошло короткое замыкание, в результате которого загорелся и вышел из строя один из трансформаторов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после этого возгорание было в оперативном режиме ликвидировано. При этом добавляется, что в результате происшествия часть абонентов Бердянска осталась без электричества, подача которого будет восстановлена в ближайшие часы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщил, что в городе Бердянск Запорожской области произошел террористический акт.