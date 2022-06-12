Тевризский район, , 09:28 — REGNUM В Тевризском районе Омской области полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, авария произошла рано утром 12 июня.

ДТП в Омской области УМВД по Омской области

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «Хонда» на 126 км трассы Тара — Усть-Ишим не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с ВАЗ-2111 под управлением неизвестного мужчины.

«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2111, а также его пассажир — женщина, личность которой устанавливается, — скончались на месте происшествия», — отметили в управлении.

Водитель иномарки, а также его восьмилетний пассажир доставлены в больницу. Правоохранители в ходе проверки намерены установить все обстоятельства и причины происшествия.

Читайте также: Годовалая девочка попала в больницу после ДТП в Томске