Вашингтон, 12 июня, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Мировые кассовые сборы фантастической комедии «Всё везде и сразу» превысили $81 млн, что сделало её самым кассовым фильмом американской независимой кинокомпании A24. Об этом сообщает портал Dealine.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Комедия от режиссёров и сценаристов Дэниела Шайнерта и Дэна Квана вышла в мировой прокат 8 апреля. Общие сборы картины достигли $81,9 млн при бюджете в $25 млн.

Картина показала хорошие результаты по сборам в США и Канаде, Великобритании, Австралии. В России фильм собрал более 126,4 млн рублей.

Ранее самым успешным фильмом кинокомпании A24 был хоррор Ари Астера «Реинкарнация». Вышедший в июне 2018 года фильм собрал в прокате около $80 млн.

Кинокомпания A24 основана в Нью-Йорке в 2012 году. Первым фильмом компании стал психологический детектив режиссёра Дени Вильнёва «Враг».