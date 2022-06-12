Бердянск, Украина, , 09:19 — REGNUM В городе Бердянск Запорожской области произошел террористический акт. Об этом 12 июня сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Взрыв Иван Шилов © ИА REGNUM

«Видео с места теракта в Бердянске. Подробности позже», — написал он в своем сообщении.

Также к сообщению прикреплена видеозапись из Бердянска, на которой виден большой столб дыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, а сутки на территории ДНР были ранены шесть человек.