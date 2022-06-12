Томск, 12 июня, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Правоохранители в Томске разбираются в обстоятельствах аварии, в результате которой пострадали молодая мать с ребёнком. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по области.

УМВД по Томской области ДТП в Томске

Предварительно установлено, что 60-летний водитель автомобиля Audi A4 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2112.

«В результате происшествия 23-летняя женщина-водитель и годовалая девочка-пассажир автомобиля ВАЗ с травмами доставлены в медицинское учреждение. Ребёнок перевозился в детском автокресле», — рассказали в ведомстве.

Как отмечается, водитель иномарки отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.