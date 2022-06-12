Донецк, 12 июня 2022, 09:12 — REGNUM За сутки на территории ДНР ранены 6 человек. Об этом 12 июня сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
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«За минувшие сутки, с 08:00 11 июня до 08:00 12 июня, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики 6 человек получили ранения», — сообщает МЧС ДНР.
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