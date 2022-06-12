Улан-Удэ, 12 июня, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил жителей республики с Днём России. По его словам, этот праздник позволяет сильнее почувствовать величие истории и значимость сегодняшних событий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Цитата из видео в телеграмм-канале Алексея Цыденова Сурхарбан в Закаменском районе Бурятии

«На всех этапах истории мы показывали всему миру силу дружбы наших народов. Только в Бурятии в единении и согласии проживают более ста национальностей. Мы вместе развеваем хии морин на восходе Белого месяца, мы вместе свято ждем схождения благодатного огня перед праздником Пасхи. Многоликая и могущественная — это наша Россия», — отметил он.

Руководитель региона рассказал, что граждане России унаследовали от предков яркую культуру, самые живописные города и сёла и победоносную историю, призвав всё это беречь. Алексей Цыденов также напомнил об идущей в настоящее время специальной военной операции, в ходе которой военнослужащие отстаивают право страны на будущее.

«Наш народ поддерживает воинов своим стремлением развиваться несмотря ни на какие трудности. Мы вместе — и в самый счастливый час, и в трудные дни. В этом наша сила», — подчеркнул глава Бурятии.