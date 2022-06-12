Москва, 12 июня, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Совфеде предложили отказаться от термина «Запад» и применять слово «закатники».

Duma.gov.ru Андрей Климов

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«Новый этап истории требует новых терминов. Например, слово «Запад» не вполне подходит к сущности противостоящих нам сил Зла. К тому же в широком смысле определение «западный» имеет не одни лишь негативные ассоциации», — рассуждает сенатор Андрей Климов в телеграм-канале.

Необходимо слово, полнее отражающее то, что во многом объединяет супостатов, стоящих на стороне русофобии, гегемонизма, милитаризма, неоколониализма, неонацизма, сатанизма, — одним словом подлинной Империи Зла XXI века, убежден парламентарий.

Да и в географическом смысле на западе от России расположены не только недружественные государства, а на востоке, кроме нормальных партнёров попадаются, увы, и закоренелые недруги, рассуждает сенатор.

«Нынешний «коллективный Запад» — суть цивилизационный закат. Кстати, «Запад» от древнерусского — «западение солнца» или «закат». Предлагаю тех, чьё неправедное дело неизбежно западает к закату, их закономерному концу (что Россия явно приближает своей СВО), именовать «странами заката», «Империей заката» или короче: закатники», — отметил он.