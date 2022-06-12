Минск, , 09:08 — REGNUM Россия уверенно защищает свои национальные интересы в сложных геополитических условиях. Об этом говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко главе российского государства Владимиру Путину по случаю Дня России.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В сложных геополитических условиях Россия уверенно защищает свои национальные интересы, успешно реализует планы по обеспечению динамичного социально-экономического развития», — отмечается в сообщении.

«Не сомневаюсь, что россияне, как это было неоднократно в истории, стойко преодолеют все трудности и испытания», — заявил Лукашенко и выразил убеждение, что подлинно союзнические отношения между Минском и Москвой в полной мере отвечают интересам братских народов обоих государств.

Лукашенко пожелал Путину добра и благополучия, крепкого здоровья, а жителям России — мира и согласия.