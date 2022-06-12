Пермь, 12 июня, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Перми по случаю 299-летия города состоится более 100 мероприятий. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Алексей Дёмкин.

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В течение всего дня на эспланаде выступают музыкальные группы. А на площади перед ДК им. Солдатова и набережной Камы работают интерактивные площадки.

Финальным аккордом праздника станет фейерверк. Его запустят с базы «Летающий лыжник» в 23:30 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 июня, Пермь отмечает своё 299-летие.