Тампа, США, , 09:04 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» обыграл команду «Нью-Йорк Рейнджерс» в шестом матче серии полуфинала плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 12 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей оформил в матче дубль Стивен Стэмкос (31-я и 54-я минуты). Автором единственного гола «Рейнджерс» стал Фрэнк Ватрано (54-я, в большинстве).

Российский голкипер «Лайтинг» Игорь Шестёркин смог отразить 29 из 30 бросков по своим воротам, российский вратарь «Рейнджерс» Андрей Василевский — 20 из 22 бросков. Российские защитник и форвард «Тампы» Михаил Сергачев и Никита Кучеров записали на свой счет в матче по одной результативной передаче. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, по итогам матча «Тампа» выиграла серию с «Рейнджерс» до четырех побед со счетом 4-2 и в финале Кубка Стэнли встретится с командой «Колорадо Эвеланш», ранее победившей в другом полуфинальной серии клуб «Эдмонтон Ойлерз».