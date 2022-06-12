Москва, , 09:03 — REGNUM Запрет вывесок на иностранных языках означает очередной побор с предпринимателей, считает лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев Фотографии пресс-службы партии «Новые люди»

«Очередной запрет означает новые поборы с предпринимателей. Им придётся либо за свои деньги менять вывески, либо платить штрафы. Это затронет не только иностранные компании. Многие российские бренды используют в рекламе английский. А кафе и рестораны завлекают туристов надписями на понятном им языке», — отметил Нечаев в телеграм-канале.

По его убеждению, импортозамещение пошло куда-то не туда.

«Нужно дать бизнесу свободу, а не выдумывать новые запреты», — полагает депутат.

Налоговые льготы и доступные кредиты на развитие дадут гораздо больше, чем замена латиницы на кириллицу, подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») не согласен с Нечаевым. По его мнению, в России все вывески должны быть написаны по-русски, а для туристов (и тех, кто себя в России ощущает туристом) можно разместить перевод мелкими буквами. Это важно сделать именно сейчас: Россия должна вновь обрести себя и опираться на свой язык, свою культуру и свой народ. Карго-культ закончился, подчеркнул он.

Законопроект о запрете вывесок на иностранных языках разработал комитет Госдумы по культуре.

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