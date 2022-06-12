Бирилюсский район, Красноярский край, , 08:57 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов 24 вагонов. Инцидент произошёл вечером 11 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Сход вагонов с рельс ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

По предварительным данным, при следовании грузового состава недалеко от станции Суриково Бирилюсского района произошёл сход вагонов, гружёнными брёвнами и концентратом свинца.

«В результате происшествия произошло опрокидывание части вагонов с лесом, падения вагонов с концентратом свинца не допущено, никто не пострадал», — отметили в управлении.

На место выехала следственная группа. Дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба».