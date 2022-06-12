Барнаул, , 08:56 — REGNUM В Алтайском крае с начала сезона активности клещей (3 апреля 2022 года) в поликлиники региона обратились уже 5820 человек из 68 районов Алтайского края, сообщает территориальное управление Роспотребнадзора. Отмечается также, что пострадавшими стали 1759 детей в возрасте до 14 лет.

Клещ WWalas

На сегодняшний день на стационарном лечении с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом находятся восемь взрослых жителя края.

Специалистами вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» при исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 8,6% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 15,8% клещей — возбудитель клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей введен иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее при исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 8,8% случаев был обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 19,0% клещей — возбудитель клещевого боррелиоза.

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