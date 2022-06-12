Москва, 12 июня, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил сограждан с Днём России 12 июня в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«С праздником, друзья! Но только не забывайте, что нашей России не 32 года, а более чем на тысячу лет больше. Россия — это Древняя Святая Русь, Московское царство, Российская империя, Советская Россия, СССР и нынешняя Российская Федерация», — написал Рогозин.

Ранее соотечественников поздравили российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, находящиеся на Международной космической станции. Они подчеркнули, что силу и жизнеспособность России определяет верность ценностям единства и патриотизма.