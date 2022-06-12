Кызыл, 12 июня 2022, 08:49 — REGNUM Уроженцу Тувы, старшему сержанту 55 отдельной мотострелковой (горной) бригады Мергену Донгаку присвоено звание Героя России. Об этом написал в своём телеграмм-канале зампред Госдумы Шолбан Кара-оол, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Указом президента России за номером 361 от 09.06.22 г. присвоено звание Героя России моему земляку, разведчику, старшему сержанту Донгак! Гордость переполняет душу! Поздравляю!» — отметил политик.
Напомним, ранее командир добровольческого отряда «Барс», выполняющего задачи на Луганщине, гвардии подполковник в отставке Бурьян Р. написал письмо главе Тувы Владиславу Ховалыгу, отметив мужество тувинских бойцов.
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