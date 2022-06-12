Кызыл, 12 июня, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Уроженцу Тувы, старшему сержанту 55 отдельной мотострелковой (горной) бригады Мергену Донгаку присвоено звание Героя России. Об этом написал в своём телеграмм-канале зампред Госдумы Шолбан Кара-оол, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru «Золотая Звезда» Героя России

«Указом президента России за номером 361 от 09.06.22 г. присвоено звание Героя России моему земляку, разведчику, старшему сержанту Донгак! Гордость переполняет душу! Поздравляю!» — отметил политик.

Напомним, ранее командир добровольческого отряда «Барс», выполняющего задачи на Луганщине, гвардии подполковник в отставке Бурьян Р. написал письмо главе Тувы Владиславу Ховалыгу, отметив мужество тувинских бойцов.