Смоленск, 12 июня, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Гигантский град размером с куриное яйцо выпал 11 июня в Смоленске. Видеозаписи аномального погодного явления выложили 12 июня в соцсетях жители города.

Град

Как пишут жители Смоленска, в наибольшей степени от этого пострадали некоторые автомобили, у которых градом выбило стекла и остались от него вмятины на бамперах.

Также некоторые из местных жителей жалуются на отсутствие предупреждения об опасном погодном явлении от МЧС, в результате чего они не успели спрятать от града свои автомобили. При этом также на Смоленск вместе с градом обрушился сильный ливень, в результате чего некоторые улицы затопило.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня стало известно, что на территории штата Оахака на юге Мексики ураган «Агата» повредил свыше 28 тыс. жилых домов.