Москва, , 08:42 — REGNUM 12 июня, в День России, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин зачитал стихотворение о Родине из фильма «Брат 2» авторства Владимира Орлова.

Дмитрий Рогозин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В видеоролике Рогозин читает стихотворение: «Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое — это все моё, родное. Это — Родина моя, всех люблю на свете я».

На его фоне при этом показываются различные кадры движения российской военной техники. Последнюю фразу Рогозин произносит на фоне старта тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».