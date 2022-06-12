Иркутск, 12 июня, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Иркутске по случаю Дня России, отмечаемого сегодня, 12 июня, состоялся фестиваль национальных культур, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Пресс-служба Росгвардии Кинолог с собакой в Иркутске

Участниками данного мероприятия стали национально-культурные центры. В праздничную программу мероприятия включены мастер-классы, спортивные площадки, выставки народной атрибутики. Гости фестиваля смогли продегустировать национальные блюда.

«Иркутская область многонациональная территория. Одним из приоритетов деятельности Правительства региона является сохранение межнационального согласия и развитие традиций и культуры народов, которые здесь проживают. У нас действует программа «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области». На ее реализацию из бюджетов разных уровней в этом году будет направлено около 50 млн рублей», — пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске 12 июня, проходит концерт-митинг «Мой дом — Россия». В праздничном концерте принимают участие творческие любительские коллективы, вокалисты, танцоры и чтецы — более 200 человек из 10 муниципальных образований Иркутской области.

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