Вашингтон, 12 июня, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Странам Запада необходимо учитывать интересы России после завершения спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом 11 июня заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью британской газете The Sunday Times.

Официальное интернет-представительство президента России Генри Киссинджер

По словам бывшего американского госсекретаря, в данный момент нужно завершить конфликт на Украине.

«По ее (спецоперации — ред.) завершении необходимо найти место для Украины, а также для России, если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», — сказал он.

Также Киссинджер отметил, говоря о НАТО, что необходимо сохранять организацию, которая отражает «европейское и американское сотрудничество», и добавил, что на данный момент, по его мнению, необходимо признать, что на Ближнем Востоке и в Азии грядут «большие события».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер заявил, что игнорировать роль России в мире непродуктивно, как и продолжать воевать с ней при помощи Украины.