Донецк, , 08:34 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин в поздравлении с Днём России отметил, что в республике уже сделано многое для укрепления интеграции с РФ.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин Александр Полегенько © ИА REGNUM

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«Мы твёрдо знаем, что жители РФ и её руководство всецело поддерживают нас, и искренне благодарны за это», — заявил он

«Каждый из нас гордится нашей большой Родиной, подвигами и достижениями предков, примерами их героического труда и упорства. Мы умеем побеждать, как это делали они. В 2014 г. Донбасс поднялся за русский мир, за единство с Россией, за общий исторический путь и судьбу», — отметил он.