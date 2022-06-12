Москва, , 08:29 — REGNUM МИД РФ опубликовал поздравительную картинку ко Дню России.

Здание МИД России © Марина Захарова

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На картинке в Telegram-канале ведомства изображены шлемы, которые использовались вражескими армиями разных эпох.

Первым в перечне оказался рыцарский шлем топфхельм, очевидно, символизирующий Ливонский орден времен Ледового побоища. Далее следуют польский шлем крылатого гусара времен Смуты XVII в., наполеоновская шляпа и каска солдата Вермахта.

Завершает ряд пустой квадрат. Над головными уборами размещена надпись «Мы вежливо просили их не расширяться на Восток».