Чита, , 08:28 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 12 июня 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 096 (+17 за минувшие сутки). Вместе с тем 166 282 пациента (+12 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв уже составляет 2681 человек (+1 за сутки).

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В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 19 человек находится в тяжелом состоянии (0 за сутки), ни один не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 347 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 334 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

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