Пермь, 12 июня, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Перми вечером 12 июня продлят работу общественного транспорта. Об этом журналистам сообщили в мэрии.

Gorodperm.ru\Виталий Кокшаров Пермь

В этот день столица Прикамья отмечает своё 299-летие. Участников празднования дня города доставят с центральных площадок и с зоны запуска фейерверка.

Также власти увеличат количество рейсов. Как сообщало ИА REGNUM, праздничные мероприятия в честь дня города проводятся 11–12 июня.