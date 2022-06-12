Москва, , 08:26 — REGNUM Министерство иностранных дел РФ поздравило всех с Днем России, обнародовав 12 июня в своем телеграм-канале открытку к празднику, в которой есть намек для стран Запада на их попытки «расширения на Восток».

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы вежливо просили их не расширяться на Восток…», — гласит текст на поздравительной открытке.

Также на ней изображены головные уборы военных, которые в разные периоды истории были побеждены Россией: шлем рыцарей Ливонского ордена, которых в 1242 году разбил на Чудском озере князь Александр Невский; шлем польских завоевателей, пытавшихся в начале 17 века захватить Россию и разбитых русским народным ополчением; шляпа французского императора Наполеона, вторгшегося в Россию и наголову разбитого во время Отечественной войны 1812 года; а также каска солдата немецко-фашистской армии времен Великой Отечественной войны.

При этом пятое место на открытке пустует, намекая, что там будет форма новых попытавшихся захватить Россию противников.

«С Днем России!», — говорится в подписи на открытке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры РФ Ольга Любимова подчеркнула великий вклад носителей русской культуры в становление мировой цивилизации в поздравлении с Днём России.