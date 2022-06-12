Пермь, 12 июня, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Дягилевский фестиваль открылся в Перми 11 июня концертом оркестра MusicAeterna. Об этом сообщается на странице фестиваля в социальной сети «Вконтакте».

Mk.permkrai.ru Дягилевский фестиваль

Многожанровый фестиваль будет проходить на нескольких площадках Перми до 20 июня. В рамках фестиваля выступят камерный оркестр из Москвы «Rosarium», хор Пермской оперы «Parma Voices» и другие коллективы.

Также в программу фестиваля вошли музыкальные спектакли, мастер классы и другие мероприятия. Закроется фестиваль 20 июня премьерой De temporum fine comoedia Карла Орфа. Оперу исполнят хор и оркестр MusicAeterna под управлением дирижёра Теодора Курентзиса.

Дягилевский фестиваль проводится с 2013 года. Инициатором фестиваля стал Пермский академический театр оперы и балета имени Петра Ильича Чайковского.