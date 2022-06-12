Барнаул, 12 июня, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Алтайском крае обнародовали некоторые итоги Всероссийской переписи населения. По данным территориального управления госстатистики, в сравнении с итогами Всероссийской переписи населения 2010 года, число постоянно проживающих в Алтайском крае сократилось на 10,6%, а в Республике Алтай увеличилось на 2,4%.

Правительство Республики Алтай Перепись населения

В Алтайском крае и Республике Алтай, как и в России в целом, продолжился процесс урбанизации. По итогам переписи населения городское население Алтайского края составило 58,1%, сельское — 41,9%. В 2010 году удельный вес горожан составлял 54,7%. В Республике Алтай городское население составило 30,8%, сельское 69,2. В 2010 году горожане составляли 27,6%.

Представленные предварительные итоги являются оценочными, по завершении обработки данных окончательная численность населения по результатам переписи может незначительно измениться, — пояснили статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 апреля 2022 года составила 5 млн 369,7 тыс. человек и с начала текущего года уменьшилась на 7,8 тыс. человек или на 0,1%.

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