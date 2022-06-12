Байден назвал инфляцию в США «субпродуктом» помощи Киеву
Вашингтон, 12 июня, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Рост инфляции и цен на бензин стал ожидаемым последствием помощи Украине, заявил президент США Джозеф Байден.
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«Это, действительно, последовательно. И субпродукт, я говорил в свое время, когда мы решили, что будем помогать Украине, что я хотел донести: нам это тоже будет стоить. Это будет стоить западным странам, будет стоить НАТО. … Потому что вы знаете, что должно было случиться: цены на бензин, на нефть должны были подняться, цена на еду должна была вырасти», — отметил он на приеме нацкомитета Демократической партии.
Байден добавил, что его администрация будет всеми силами добиваться снижения цен на бензин. А инфляция будет постепенно снижаться, но с ней «придется жить некоторое время».
При этом, по мнению Байдена, у США «хорошие перспективы».