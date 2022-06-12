Шри-Джаяварденепура-Котте, 12 июня, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Закупать нефть у России может быть вынуждена Шри-Ланка в связи с топливным кризисом в стране. Такое заявление сделал премьер-министр островного государства Ранил Викрамасингхе в беседе с The Associated Press.

Флаг Шри-Ланки

Премьер Шри-Ланки пояснил, что страна очень нуждается в топливе и пытается получить нефть и уголь от поставщиков на Ближнем Востоке. Однако, если энергоносители не удастся приобрести от традиционных источников, то, вероятнее всего, Шри-Ланка обратится за помощью к России.

Помимо этого Викрамасингхе указал, что Россия предложила Шри-Ланке пшеницу, которую, скорее всего, островное государство закупит у Москвы. По словам главы правительства Шри-Ланки, в стране наблюдается острый дефицит продовольствия, который может продолжиться до 2024 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что профсоюз энергетиков Шри-Ланки объявил о начале забастовки в знак протеста против планов правительства внести изменения в законодательство, регулирующее энергетический сектор.