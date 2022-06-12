Село Ая, Алтайский край, 12 июня 2022, 08:13 — REGNUM Сегодня, 12 июня, в Алтайском районе по случаю праздника завершается X Всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни».

День России на Бирюзовой Катуни
День России на Бирюзовой Катуни
Сайт Алтайского края

На территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» уже начала работу выставка-ярмарка «Живое ремесло», где представлены уникальные изделия народных мастеров. В 13:30 по местному времени гостей фестиваля ждет творческая встреча с этнокультурными объединениями «Я горжусь тобой, Алтай!», посвященная Году культурного наследия народов России. Планируется выступление фольклорных коллективов, выставка-презентация этнокультурных объединений, мастер-классы по национальным играм и танцам. Также в программе Троицкие гулянья и большое хороводное шествие.

В 16:00 начнется праздничный концерт, в котором примут участие фольклорный коллектив «Казачий Кругъ» (Москва), мастер горлового пения Алексей Ховалыг (Тува), собиратель и исследователь русского фольклора Сергей Старостин (Москва). Кульминацией фестиваля станет выступление уникального коллектива «Этносфера» (Москва). Он сочетает в своем творчестве исконно русские музыкальные традиции, самобытность и оригинальные современные аранжировки.

Фестиваль «День России на Бирюзовой Катуни» в 2022 году стартовал 8 июня. В Алтайском государственном университете состоялась X Международная научно-практическая конференция «Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве».

В Алтайском районе прошел трехдневный научный семинар Межрегиональной молодежной летней школы «Этнические культуры, практики интеграции и развития» и молодежного проекта «Сибирский фронтир: этнокультурные пространства, символы и практики». Торжественная церемония открытия фестиваля прошла на берегу озера Ая (туркомплекс «Березка»).

Там же провели конкурс национальной кухни. Постоянные участники фестиваля вышли на сцену с программой «Юбилейные встречи». Также в фестивальные дни работали проектные секции X Международной научно-практической конференции «Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве».

Напомним, по случаю отмечаемого сегодня, 12 июня, Дня России, жителей Алтайского края с праздником поздравили губернатор Виктор Томенко и спикер Александр Романенко.

Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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