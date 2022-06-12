Село Ая, Алтайский край, , 08:13 — REGNUM Сегодня, 12 июня, в Алтайском районе по случаю праздника завершается X Всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни».

День России на Бирюзовой Катуни Сайт Алтайского края

На территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» уже начала работу выставка-ярмарка «Живое ремесло», где представлены уникальные изделия народных мастеров. В 13:30 по местному времени гостей фестиваля ждет творческая встреча с этнокультурными объединениями «Я горжусь тобой, Алтай!», посвященная Году культурного наследия народов России. Планируется выступление фольклорных коллективов, выставка-презентация этнокультурных объединений, мастер-классы по национальным играм и танцам. Также в программе Троицкие гулянья и большое хороводное шествие.

В 16:00 начнется праздничный концерт, в котором примут участие фольклорный коллектив «Казачий Кругъ» (Москва), мастер горлового пения Алексей Ховалыг (Тува), собиратель и исследователь русского фольклора Сергей Старостин (Москва). Кульминацией фестиваля станет выступление уникального коллектива «Этносфера» (Москва). Он сочетает в своем творчестве исконно русские музыкальные традиции, самобытность и оригинальные современные аранжировки.

Фестиваль «День России на Бирюзовой Катуни» в 2022 году стартовал 8 июня. В Алтайском государственном университете состоялась X Международная научно-практическая конференция «Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве».

В Алтайском районе прошел трехдневный научный семинар Межрегиональной молодежной летней школы «Этнические культуры, практики интеграции и развития» и молодежного проекта «Сибирский фронтир: этнокультурные пространства, символы и практики». Торжественная церемония открытия фестиваля прошла на берегу озера Ая (туркомплекс «Березка»).

Там же провели конкурс национальной кухни. Постоянные участники фестиваля вышли на сцену с программой «Юбилейные встречи». Также в фестивальные дни работали проектные секции X Международной научно-практической конференции «Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве».

Напомним, по случаю отмечаемого сегодня, 12 июня, Дня России, жителей Алтайского края с праздником поздравили губернатор Виктор Томенко и спикер Александр Романенко.

Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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