Шри-Джаяварденепура-Котте, , 08:13 — REGNUM Шри-Ланка может быть вынуждена снова покупать нефть у России, заявил 12 июня премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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Шри-Ланка сильно нуждается в топливе и пытается в настоящий момент получить нефть и уголь от традиционных поставщиков страны на Ближнем Востоке.

«Если мы можем получить из других источников, то мы оттуда и получим. В противном случае нам, возможно, придется снова обратиться к России», — передает его слова AP.

Викрамасингхе также добавил, что Россия предложила Шри-Ланке пшеницу. Острая нехватка продовольствия в стране может продолжиться до 2024 г.