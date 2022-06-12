Донецк, 12 июня 2022, 08:05 — REGNUM ВСУ обстреляли Доломитное в ДНР. Об этом 12 июня сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:00 — н.п. Кодема — н.п. Доломитное: выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель.
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