Красноуфимск, Свердловская область, , 07:55 — REGNUM В Свердловской области погорельцам из города Красноуфимска приобретут пять квартир. На это выделяют 10,5 млн рублей, сообщает региональный департамент информполитики.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пожар произошёл летом 2021 года. Во время грозы молния попала в электрощиток. В результате двухэтажный деревянный дом загорелся. Шесть семей лишились квартир, хозяйка одной из них погибла.

10,5 млн рублей выделяют из резервного фонда правительства региона. На них приобретут пять квартир. Это жильё жителям сгоревшего дома предоставят по договорам социального найма.