Посёлок городского типа Славяносербск, ЛНР, 12 июня, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Сегодня, 12 июня, в Славяносербском районе Луганской Народной Республики по случаю Дня России пройдут праздничные мероприятия: торжественный митинг, молодежный флешмоб, во время которого будет развернут 30-метровый флаг РФ, автомотопробег по населенным пунктам района, праздничный концерт «С русской песней в душе», фотовыставка достопримечательностей России, мастер-классы по изготовлению народных игрушек, выставки мастеров декоративно-прикладного искусства, а также молодежные акции, во время которых жителям раздадут ленты российского триколора и флажки, выставки детских рисунков «Светла от берез Россия» и «Моя Россия».

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Поскольку данная территория намерена сотрудничать с Алтайским краем, глава администрации района Сергей Крамаренко поздравил с Днем России её жителей:

«В этом году Луганская Народная Республика впервые отмечает этот праздник в статусе признанного государства. В 2014 году мы единогласно проголосовали за путь в Российскую Федерацию и шаг за шагом приближаемся к своей заветной цели.

21 февраля Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о признании народных республик Донбасса. Славяносербский район воссоединился со своими историческими территориями. Мы стали единым целым, чего ждали долгих восемь лет.

Все эти годы мы шли к тому, чтобы иметь возможность искренне поздравить друг друга с этим праздником, чтобы от всего сердца сказать: мы — Россия!

Славяносербщина гордится многовековой историей России, ее уникальной культурой и традициями. И что важно — нашей причастностью к их сохранению и приумножению».

Обращаясь к жителям Алтайского края, Сергей Крамаренко подчеркивает:

«Российская Федерация в очередной раз протягивает молодому государству руку помощи и не оставляет в беде в самое тяжелое время. По решению Президента России регионы страны взяли шефство над районами и городами Луганской Народной Республики, чтобы помочь в восстановлении социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и благоустройстве территорий. «Сегодня мы с вами готовимся к подписанию договора о сотрудничестве в сфере транспорта, инфраструктуры, социальной защиты населения, здравоохранения, образования, спорта и молодежной политики.

Надеемся, что совместно с вами мы восстановим разрушенное, сделаем нашу землю еще лучше. И мы искренне благодарны вам и всей Российской Федерации за помощь, сотрудничество, расширяющиеся интеграционные процессы.

В рамках союзного строительства Алтайский край и Славяносербщина смогут укрепить двусторонние связи по всем направлениям, добиться значимых успехов в политической и социально-экономической сферах.

Я уверен, что нас будут связывать очень добрые отношения, которые в дальнейшем мы намерены всемерно укреплять и развивать.

В этот праздничный день желаю всем жителям Алтайского края мирного неба, крепкого здоровья, благополучия, претворения в жизнь новых задач и уверенности в завтрашнем дне!»

Как сообщало ИА REGNUM, российские регионы берут шефство над районами Донецкой и Луганской народных республик в связи с принятием такого решения президентом России Владимиром Путиным.

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