Москва, , 07:52 — REGNUM Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) вернулись к обсуждению совместной миссии на Марс. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин агентству ТАСС.

КА ТГО, «Экзомарс» ESA

Проект «ЭкзоМарс» является совместной программой Роскосмоса и ЕКА. В состав миссии входит перелётный модуль, российская посадочная платформа «Козачок» и марсоход ЕКА «Розалинд Франклин».

Планировалось, что запуск миссии состоится в 2022 году. Но после введения антироссийских санкций странами ЕС в ЕКА объявили о приостановке сотрудничества по этому проекту.

Рогозин рассказал, что сейчас в Роскосмосе обсуждают с ЕКА возможность запуска этой миссии в 2024 году. Глава Роскосмоса добавил, что ресурс приборов позволит задержать запуск на два года.

«Коллеги из ЕКА обещали обратиться к патронам в лице стран — участников ЕКА. Если те пойдут навстречу и скажут, что согласны, тогда миссия может быть реализована», — объяснил Рогозин.

При этом он добавил, что вероятность положительного ответа является небольшой. В Роскосмосе рассчитывают получить ответ от ЕКА в конце июня.