Москва, 12 июня, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Некоторые страны Азии, Африки и Южной Америки продолжают сохранять отношения с Россией, сопротивляясь призывам США присоединиться к коалиции против Москвы. Об этом 12 июня сообщили обозреватели Лара Джейкс и Эдвард Вонг в материале для издания New York Times.

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Как рассказали обозреватели, в настоящий момент американский президент Джо Байден всячески пытается уговорить нейтральные страны, включая Индию, Бразилию, Израиль и страны Персидского залива, ввести санкции против России, а также оказать Украине военную помощь. Помимо этого, Джейкс и Вонг добавили, что Китай негативно воспринял подобные действия со стороны Вашингтона (США).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Китай не предоставлял материальной помощи России на фоне украинского кризиса.