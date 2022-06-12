Тальменка, Алтайский край, , 07:40 — REGNUM ГУ МВД РФ по Алтайскому краю 12 июня известило о задержании 29-летнего жителя районного центра Тальменка, сознавшегося в незаконной рубке трёх сосен в 500 метрах от села Зайцево Тальменского района, в Язовском участковом лесничестве. Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

Лесоруб

Мужчина пояснил, что деревья незаконно спилил еще в марте 2021 года. Вскоре он распилил их на сортименты и на тракторе МТЗ 80 вывез в село Зайцево, на усадьбу своей тёщи.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».

Как сообщало ИА REGNUM, в Усть-Канском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев в крупном размере.

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