Челябинск, 12 июня, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В Челябинской области ещё два человека перевели деньги мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Телефонный мошенник

Одной из пострадавших оказалась гражданка 1973 года рождения, проживающая в Магнитогорске. Ей мошенники звонили несколько дней и убедили перевести на некие счета 710 тыс. рублей.

При этом пострадавшая несколько дней назад была на мероприятии, на котором полицейские рассказывали гражданам о мошеннических схемах. Более того, у неё сохранилась памятка, выданная сотрудниками полиции.